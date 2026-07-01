Im nächsten Jahr feiert die Lauterecker Tafel ihr 20-jähriges Bestehen. Im Verein läuft es ausgesprochen gut, etwa 45 Ehrenamtliche engagieren sich Woche für Woche.
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Gute Nachrichten von der Lauterecker Tafel: Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und die personelle Unterstützung durch Ehrenamtliche läuft laut dem Vorsitzenden Albert Graf aktuell ausgesprochen gut. Insgesamt engagieren sich rund 45 Ehrenamtliche Woche für Woche als Fahrer im Außendienst, im Innendienst beim Sortieren und der Ausgabe von Lebensmitteln, im Vereinsvorstand und in weiteren Positionen.