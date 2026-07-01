Lauterecker Tafel steht gut da 70 bis 80 bedürftige Menschen werden mit Essen versorgt Roswitha Kexel 01.07.2026, 06:00 Uhr

i Gisela Schneider (Kassenwartin), Klaus Schneider (Zweiter Vorsitzender), Inge Lütz (Schriftführerin), Beisitzerin Silvia Graf (von links) und Albert Graf (rechts) zählen ebenso zum Vorstand wie die Beisitzer Gerwin Bell, Heidi Conrad, Rosel Maino und Ingfried Klahr (nicht im Bild). Für Tafelbus-Fahrer Wolfgang Mohr (2. von rechts) gab es stellvertretend für alle Fahrer und Helfer ein dickes Lob von Klaus Schneider. Roswitha Kexel

Im nächsten Jahr feiert die Lauterecker Tafel ihr 20-jähriges Bestehen. Im Verein läuft es ausgesprochen gut, etwa 45 Ehrenamtliche engagieren sich Woche für Woche.

Gute Nachrichten von der Lauterecker Tafel: Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und die personelle Unterstützung durch Ehrenamtliche läuft laut dem Vorsitzenden Albert Graf aktuell ausgesprochen gut. Insgesamt engagieren sich rund 45 Ehrenamtliche Woche für Woche als Fahrer im Außendienst, im Innendienst beim Sortieren und der Ausgabe von Lebensmitteln, im Vereinsvorstand und in weiteren Positionen.







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