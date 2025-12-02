657 Mal musste die Kreuznacher Feuerwehr 2025 ausrücken

657 Einsätze hat die Kreuznacher Feuerwehr in diesem Jahr bereits absolviert. Die Zahlen bleiben damit weiter auf sehr hohem Niveau. Das große Engagement der Aktiven wurde jetzt beim Ehrenamtstag gebührend gewürdigt.
Mit großem Engagement setzten sich die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr für die Sicherheit der Einwohner der Stadt Bad Kreuznach ein, würdigte Oberbürgermeister Emanuel Letz anlässlich des Ehrenamtstags der Feuerwehr in der MTV-Halle. Hier verpflichtete, beförderte und entpflichtete der Oberbürgermeister zahlreiche Feuerwehrleute.