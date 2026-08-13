Bei einem schweren Unfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun ist eine 63-jährige Fahrerin ums Leben gekommen. Bei der Kollision dreier Fahrzeuge wurden sechs Personen verletzt, ein Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.
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Es ist bereits der dritte schwere Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 41 innerhalb nur einer Woche: Nach den Unfällen bei Bad Sobernheim sowie zwischen Simmertal und Hochstetten-Dhaun kam es am Mittwochabend erneut zu einem folgenschweren Zusammenstoß.