Schwerer Unfall auf B41 63-Jährige stirbt bei Hochstetten-Dhaun Sebastian Schmitt 13.08.2026, 10:46 Uhr

i Aus der Luft war das ganze Ausmaß des Unfalls sichtbar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die 63-Jährige starb noch am Unfallort. Sebastian Schmitt

Bei einem schweren Unfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun ist eine 63-jährige Fahrerin ums Leben gekommen. Bei der Kollision dreier Fahrzeuge wurden sechs Personen verletzt, ein Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Es ist bereits der dritte schwere Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 41 innerhalb nur einer Woche: Nach den Unfällen bei Bad Sobernheim sowie zwischen Simmertal und Hochstetten-Dhaun kam es am Mittwochabend erneut zu einem folgenschweren Zusammenstoß.







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