Messervorfall in Kreuznach 61-Jähriger soll auf Bruder eingestochen haben Christine Jäckel 08.10.2026, 13:00 Uhr

i Vor Gericht steht ein 61-Jähriger aus der VG Bad Kreuznach, weil er seinen Bruder mit einem Messer angegriffen haben soll. David-Wolfgang Ebener/dpa

Weil er seinen Bruder mit einem Messer mehrfach verletzt haben soll, muss sich ein 61-Jähriger aus der VG Bad Kreuznach vor Gericht verantworten. Im Raum steht auch die Frage, ob der Angeklagte eine psychische Erkrankung hat.

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit seinem Bruder soll ein 61-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach eine Stichwaffe gezückt und ihn damit am Oberschenkel, Arm und an der Hand verletzt haben. Mit dem Vorfall, der sich am 19. März im Hof des Familienanwesens ereignete, muss sich jetzt die zweite Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach beschäftigen.







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