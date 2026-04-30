Seit Tagen fehlt von einem 61-Jährigen aus Meisenheim jede Spur. Polizei und Betreuer sind besorgt und bitten um Hinweise.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 61-jährigen Mann aus Meisenheim. Gesucht werden Hinweise zu seinem aktuellen oder zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort. Der vermisste Mann, Reinhard Langel, ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine schmale Statur, braune, sehr kurz geschnittene Haare und trägt eine Brille. Derzeit hat er einen Oberlippenbart und ist vermutlich mit einer grünen Tarnfleckhose bekleidet.

Langel lebte bis zu seinem Verschwinden allein und zurückgezogen. Er hat eine geistige Beeinträchtigung und steht unter Betreuung. Nachdem er nach einem verlängerten freien Wochenende nicht wie üblich zur Arbeit erschien, wurde sein Betreuer informiert, der ihn am 20. April als vermisst meldete. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Recherchen haben bisher keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ergeben, so die Polizei.

Der Vermisste besitzt kein Fahrzeug und nutzt in der Regel keinen öffentlichen Personennahverkehr, sondern ist zu Fuß unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zu seinem letzten Aufenthaltsort nehmen die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/36913312 oder die Polizeiinspektion Lauterecken unter 0631/36914599 jederzeit entgegen.