Landgericht Bad Kreuznach
61-Jähriger hat aus Notwehr auf Bruder eingestochen
Mit einem Freispruch endete das Verfahren gegen einen 61-Jährigen Mann aus der VG Bad Kreuznach, der im März bei einer Auseinand
Mit einem Freispruch endete das Verfahren gegen einen 61-Jährigen Mann aus der VG Bad Kreuznach, der im März bei einer Auseinandersetzung seinen Bruder mit einem Messer verletzt hatte.
Christine Jäckel

Ein Familienstreit eskaliert, doch das Gericht erkennt die Verletzungen als Notwehr an. Warum ein 61-Jähriger mit dem Messer zuschlug, welche Zwangsvorstellung er von Mutter und Bruder hatte – und warum er letztlich freigesprochen wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Freispruch ist das Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 61-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu Ende gegangen. Der Mann hatte bei einem Streit am 19. März seinen ein Jahr jüngeren Bruder mit einem Messer verletzt.
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