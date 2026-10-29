Ein Familienstreit eskaliert, doch das Gericht erkennt die Verletzungen als Notwehr an. Warum ein 61-Jähriger mit dem Messer zuschlug, welche Zwangsvorstellung er von Mutter und Bruder hatte – und warum er letztlich freigesprochen wurde.
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Mit einem Freispruch ist das Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 61-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach zu Ende gegangen. Der Mann hatte bei einem Streit am 19. März seinen ein Jahr jüngeren Bruder mit einem Messer verletzt.