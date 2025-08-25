Zeitreise auf vier Rädern: Beim „Cow Mountain Classic Day“ in Bad Kreuznach zeigten sich zahlreiche Old- und Youngtimer. Ein faszinierender Blick zurück auf die automobile Geschichte zog Tausende an.

Klassische Automobile aus längst vergangenen Zeiten haben nichts von ihrer Faszination verloren. Dies zeigte sich eindrucksvoll beim „Cow Mountain Classic Day“, der erneut rund 3000 Besucher auf das Freizeitgelände Kuhberg lockte, wo rund 600 Old- und Youngtimer die Oldtimer-Freunde begeisterten. Bereits zum siebten Mal luden die Freunde Markus Saueressig, Erik Thomas und Jochen Link zum Event ein – stets verbunden mit einer Spendenaktion.

Europäische Klassiker wie Mini Cooper, originale VW-Käfer sowie Mercedes-Limousinen wie der legendäre 250 SE oder auch Peugeot-Cabrios und alte Volvos zogen bewundernde Blicke auf sich. Auch die im Design zeitlosen 911er Porsche, italienische Sportwagen der Marke Alfa Romeo und französische Citroën-Klassiker wie die 2 CV „Ente“ oder die als „Göttin“ bekannte Limousine DS 21 faszinierten die Besucher. Ebenso die Opel Kadett, VW Scirocco oder die BMWs der 02er Serie, in die sich auch ein CSI 3.0 eingereiht hatte. Begeistern konnten britische Roadster der Marken Triumph, Austin-Healey oder auch der 1964er MG von Anna-Maria und Gerd Hothum aus Ensheim.

i Anna-Maria und Gerd Hothum sind stolze Besitzer dieses 1964er MG Roadsters. Jens Fink

Ende der 1980er-Jahre hatte das Ehepaar dieses Schmuckstück erworben und selbst restauriert. Da das Auto ursprünglich in Kalifornien zugelassen wurde, mussten einige, vom deutschen TÜV geforderte Änderungen vorgenommen und etwa die roten Blinklichter ausgetauscht werden. Auch das im Original im Armaturenbrett integrierte Zündschloss musste ans Lenkrad gesetzt werden. Dagegen ist der inzwischen restaurierte Joke mit hölzernem Griffstück noch original in den Armaturen installiert. Den ursprünglich hellblauen MG lackierten seine Besitzer in ein stilechtes Rot um. Mit der 95 PS-Maschine komme der MG immerhin auf eine Geschwindigkeit von 173 km/h, erläuterte Gerd Hothum.

i Gabi und Jörg Wrege (vorn) habe es sich mit Freunden vor ihrem 1979er VW Bulli gemütlich gemacht. Jens Fink

Ihr Kultfahrzeug, einen 1979er VW „Bulli“ restaurierten Gabi und Jörg Wrege aus Appenheim. Sie haben ihren geschmackvoll im originalen Farbton Neptun-Blau lackierten Bulli technisch aufgerüstet und aufgewertet. „Der Unterboden ist neu gemacht. Das Auto ist tiefergelegt und hat jetzt andere Felgen“, berichtet Jörg Wrege, der den 1600 ccm Motor aufgearbeitet und mit einem Doppelvergaser ausgerüstet hat, wodurch der Motor nun über 65, statt wie zuvor nur 50 PS verfügt. „Mit der gemütlichen, hinteren Sitzbank ist das unser Wohnzimmer“, meinte Gabi Wrege. Die Autositze sind vom Porsche 914 und wurden neu bezogen. Eine 230-Volt-Stromversorgung garantiert im Urlaub für zusätzlichen Komfort. Speisen und Getränke lassen sich kühl halten und auch einen Kaffee kann sich das Ehepaar kochen. Für ihre Nachtruhe lässt sich im Bulli eine Liegefläche von zwei auf 1,40 Meter Größe ausbreiten. „Wir haben es echt komfortabel“, betont Gabi Wrege.

i Schon bei der Einfahrt auf das Kuhberggelände zog dieser Buick Riviera die bewunderenden Blick der Oldtimer-Freunde auf sich. Jens Fink

Ein Hingucker auch diesmal wieder die US-amerikanischen Straßenkreuzer der Marken Chevrolet, Cadillac oder Dodge, die mit ihren überdimensionalen Karosserien beeindruckten. Hier zogen ein 1978 Ford Mustang II Coupé Chia mit seinem V8-Motor oder auch ein schwarzer Buick „Riviera“ aus der legendären Baureihe der 1960er-Jahre mit seiner Sieben-Liter-Maschine die Blicke automobiler Enthusiasten auf sich.