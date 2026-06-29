Glutnester, Kampfmittel und eine drohende Katastrophe: Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte gegen den Waldbrand an. Jetzt soll ein Hightech-Roboter die Wende bringen. Doch der Einsatz wird noch dauern.
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Der Regen kam, der gefürchtete Wind blieb aber aus: „Wir haben Glück gehabt“, sagt Landrätin Bettina Dickes am Montag, am zweiten Tag nach Ausbruch des verheerenden Waldbrands bei Traisen, und beschreibt die Lage als stabil. Am Samstag hatte der Bereich Feuer gefangen, bei ihren Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf Kampfmittel unter der Erde und musste den Einsatz abbrechen.