Waldbrand bei Traisen 600 Einsatzkräfte und Löschroboter kämpfen gegen Feuer Markus Kilian 29.06.2026, 16:49 Uhr

i Ein Löschfahrzeug der VG Herrstein-Rhaunen tankt in der Rüdesheimer Nahestraße am Hydranten 3000 Liter Wasser, das am Einsatzort die Vegetation feucht halten soll. Markus Kilian

Glutnester, Kampfmittel und eine drohende Katastrophe: Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte gegen den Waldbrand an. Jetzt soll ein Hightech-Roboter die Wende bringen. Doch der Einsatz wird noch dauern.

Der Regen kam, der gefürchtete Wind blieb aber aus: „Wir haben Glück gehabt“, sagt Landrätin Bettina Dickes am Montag, am zweiten Tag nach Ausbruch des verheerenden Waldbrands bei Traisen, und beschreibt die Lage als stabil. Am Samstag hatte der Bereich Feuer gefangen, bei ihren Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf Kampfmittel unter der Erde und musste den Einsatz abbrechen.







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