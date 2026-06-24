Rhein-Hunsrück-Classic startet
60 Oldtimer, idyllische Straßen und ein Hauch Nostalgie
Sie lieben Autos mit Geschichte: Jörg Haupenthal (links), Vorsitzender des RHC-Rallye-Vereins in Stromberg und Triebfeder der Rh
Sie lieben Autos mit Geschichte: Jörg Haupenthal (links), Vorsitzender des RHC-Rallye-Vereins in Stromberg und Triebfeder der Rhein-Hunsrück Classic, mit seinem Audi 100 (Baujahr 1990) und der Zweite Vorsitzende Jörg Emrich mit seinem Audi 80 (Baujahr 1984).
Markus Kilian

Die Oldtimer-Ausfahrt verwandelt Soonwald und Hunsrück am Samstag, 27. Juni, in eine Zeitmaschine auf vier Rädern. Im Vordergrund stehen Fahrspaß und Zusammensein. Warum die Rallye jedes Jahr aufs Neue begeistert – und was sie so besonders macht.

Lesezeit 2 Minuten
Für die einen ist das Auto ein Vehikel, um von A nach B zu kommen. Für die anderen ist es eine Leidenschaft, ein Lebensgefühl, eine sinnliche Erfahrung – da klimpern die Zylinder im Motor eine Melodie, die Ledersitze betten den Fahrer wie auf einer Wolke.

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