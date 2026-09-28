Wirtschaft im Blick 60 Jahre Michelin Bad Kreuznach – Blick zurück, Teil 2 Robert Neuber 28.09.2026, 09:07 Uhr

i So sah das Kreuznacher Michelinwerk Anfang September 1966 aus, als der erste Reifen hier produziert wurde. Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Michelin feiert 60 Jahre in Bad Kreuznach. Es geht aber viel weiter zurück: Schon vor 120 Jahren kamen die Franzosen nach Deutschland. Wir werfen in zwei Artikeln einen Blick in die kuriose und auch schwierige Geschichte. Heute Teil 2.

Im Jahre 1929 war Michelin so erfolgreich, dass eine eigene deutsche Produktionsstätte aufgebaut werden sollte. Verhandelt wurde mit Städten wie Mainz, Worms und Karlsruhe. Das beste Grundstück gab es in Karlsruhe, hier wurde ab 1930 gebaut, der Umzug von Mainz nach Karlsruhe erfolgte 1931.







Artikel teilen

Artikel teilen