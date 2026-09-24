Wirtschaft im Blick
60 Jahre Michelin Bad Kreuznach - Blick zurück, Teil 1
Das im Jahre 1965 frisch hergerichtete Gelände vor der Stadt, auf dem Michelin bald bauen würde.
Das im Jahre 1965 frisch hergerichtete Gelände vor der Stadt, auf dem Michelin bald bauen würde.
Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Michelin feiert 60 Jahre in Bad Kreuznach. Es geht aber viel weiter zurück: Schon vor 120 Jahren kamen die Franzosen nach Deutschland. Wir werfen in zwei Artikeln einen Blick in die kuriose und auch schwierige Geschichte. Heute Teil 1.

Lesezeit 2 Minuten
„Es wird eine gewisse Anspannungslage geben“, so formulierte es 1965 der Mann, der Michelin nach Kreuznach holte, nämlich Dr. Gerald Muhs, der damalige Oberbürgermeister. Das kam nicht von ungefähr. Muhs hatte sich mit dieser Ansiedlung nämlich nicht nur Freunde gemacht.
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