Brauweiler ist solide 60 Einwohner und kein Minus 14.01.2025, 07:00 Uhr

i Die kleine Gemeinde Brauweiler im Kirner Land kann für 2025 einen positiven Etat vorweisen. Robert Neuber

Die 60-Einwohner-Gemeinde Brauweiler über dem Kellenbachtal verabschiedet am 15. Januar im Gemeinderat ihren Haushalt. Der schneidet mit einem Plus ab.

Zum Neujahrsempfang kündigte Bürgermeister Thomas Jung an, dass 14 der 21 Gemeinden der VG Kirner Land in 2025 ohne ausgeglichenen Etat auskommen müssten. Nicht aber Brauweiler. Das 60-Einwohner-Dorf behandelt am 15. Januar im Rat den Etat 2025, und es ergibt sich ein Plus von 119.

