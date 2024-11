59 Messerstiche am Ellerbach: Opfer lebte in Angst vor seinem türkischen Ehemann

Bad Kreuznach. Die Frau, die am 24. April von ihrem Sohn blutüberströmt und verletzt durch 59 Messerstiche in der Wohnung ihrer Familie in der Ellerbachstraße in Bad Kreuznach gefunden wurde, hatte eine Vorahnung von ihrem Tod. Das ergibt sich aus der Aussage ihres Bruders, der in der Schweiz lebt. „Als sie ins Auto einstieg, hat sie mir dreimal die Hand geküsst und gesagt, ich gehe dem Tod entgegen“, berichtete der Zeuge, wie sich seine Schwester von ihm verabschiedet hat.