Die Kulturloge Mittlere Nahe konnte im vergangenen Jahr über 500 Gratis-Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten an sozial bedürftige Menschen der Region verteilen.
Vor 13 Jahren, am 9. Januar 2013, wurde die erste Kulturloge in Rheinland-Pfalz gegründet – und das bewusst im ländlichen Raum. Von Beginn an war das Projekt als Netzwerk angelegt: Lions Club, Sozialstation Nahe, Aktion Füreinander, die Dr. Wolfgang und Anita Bürkle-Stiftung sowie die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ standen hinter der Idee.