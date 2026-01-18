Angebot für Bedürftige﻿ 515 kostenlose Karten für 64 Veranstaltungen Sebastian Schmitt 18.01.2026, 09:00 Uhr

i Das Netzwerk der Kulturloge im Sitzungssaal der Stadt Kirn. von links vorne: Heike Beenen (VG Kirner Land), Thomas Jung (Bürgermeister VG Kirner Land und 2. Vorsitzender Soonwaldstiftung), Christine Najda (Sozialstation), Ingrid Wirzius (Soonwaldstiftung), Franz-Josef Diel (Schirmherr), Herbert Wirzius (ehrenamtlicher Vorsitzender Soonwaldstiftung), Anja Liedtke (Büro Soonwaldstiftung) Elmar Schauß (Lions-Club), Isabell Müller (Soonwaldstiftung), Sabine Pütz (Sozialstation) Sebastian Schmitt

Die Kulturloge Mittlere Nahe konnte im vergangenen Jahr über 500 Gratis-Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten an sozial bedürftige Menschen der Region verteilen.

Vor 13 Jahren, am 9. Januar 2013, wurde die erste Kulturloge in Rheinland-Pfalz gegründet – und das bewusst im ländlichen Raum. Von Beginn an war das Projekt als Netzwerk angelegt: Lions Club, Sozialstation Nahe, Aktion Füreinander, die Dr. Wolfgang und Anita Bürkle-Stiftung sowie die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ standen hinter der Idee.







