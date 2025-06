Eine Spende in Höhe von 5000 Euro konnten Peter Splettstößer, Präsident des Rotary-Clubs Stromberg-Naheland, mit seiner Frau Monika, Past Präsident Günter Kruse, Schatzmeister Thorsten Ackermann und Clubmitglied Karl Rehner jetzt Vertretern der Stiftung Hakuna Matata überreichen. Die Summe kam bei verschiedenen Aktionen des Clubs zusammen.

Die Stiftung gibt es seit November 2022, Stiftungspräsidentin und Mental-Coach Ute Simon und der Zweite Vorsitzende, der Augenarzt Christof Knebel, sind aber schon seit 2019 in der kenianischen Hochebene tätig, unterstützen in und um dem sogenannten „Home of the Champions“, der Heimat vieler kenianischer Läufer, vor allem die Gesundheitsvorsorgen im schulischen Bereich. Zum einen sollen Augenerkrankungen so früh erkannt und behandelt werden können, zum anderen soll den Kindern und Jugendlichen bereits früh mentale Stärke als ein Schlüsselfaktor für Erfolg in der Zukunft vermittelt werden, erklärte Ute Simon bei der Spendenübergabe. Das Ziel dabei ist vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe, um die Versorgung dort langfristig zu verbessern.

Er denke, mit der Summe von 5000 Euro könne man doch schon so einiges anfangen, meinte Splettstößer. Knebel versicherte ihm: Mit 5000 Euro könne man in Kenia ganz viel machen. Alles, was man brauche, kaufe man dort vor Ort ein, so arbeite man unter anderem mit den dortigen Optikern zusammen, so Knebel weiter. Inzwischen gibt es insgesamt auch 22 Patenschaften mit Deutschland. Die Paten zahlen vor allem das Schulgeld, damit die Kinder dort überhaupt zur Schule gehen können. Zwischen 200 und 350 Euro kostet das für ein Kind.