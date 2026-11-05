Nach Tagen des Kampfes gegen Flammen und Glut: Die Blaulichtfamilie hat in Bockenau ihren Einsatz am Rotenfelst gefeiert – finanziert von der Bevölkerung. Ein Fest voller Dankbarkeit und Zusammenhalt.
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Sie haben Ende Juni tagelang gegen Flammen und Glutnester gekämpft – nun haben rund 500 Einsatzkräfte des verheerenden Waldbrands am Rotenfels in einer ausgelassenen Blaulichtparty zusammen gefeiert. Finanziert wurde das Event aus zahllosen Spenden. Im Mittelpunkt stand bei alldem insbesondere Dankbarkeit.