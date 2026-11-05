Nach Waldbrand bei Traisen
500 Einsatzkräfte feiern dank Spenden Blaulichtparty 
Der Rüdesheimer VG-Bürgermeister Markus Lüttger (von links), der ehrenamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Sc
Der Rüdesheimer VG-Bürgermeister Markus Lüttger (von links), der ehrenamtliche Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Schmidt, Landrätin Bettina Dickes, Landesbrand- und Katastrophenschutzinspekteur Tom Riedel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Alexander Roßkopf und sein Stellvertreter Christian Kleinschmidt begrüßten rund 500 Einsatzkräfte des Waldbrands am Rotenfels zur Blaulichtparty in der Bockenauer Schweiz-Halle.
Simone Mager/Kreisverwaltung

Nach Tagen des Kampfes gegen Flammen und Glut: Die Blaulichtfamilie hat in Bockenau ihren Einsatz am Rotenfelst gefeiert – finanziert von der Bevölkerung. Ein Fest voller Dankbarkeit und Zusammenhalt.

Lesezeit 2 Minuten
Sie haben Ende Juni tagelang gegen Flammen und Glutnester gekämpft – nun haben rund 500 Einsatzkräfte des verheerenden Waldbrands am Rotenfels in einer ausgelassenen Blaulichtparty zusammen gefeiert. Finanziert wurde das Event aus zahllosen Spenden. Im Mittelpunkt stand bei alldem insbesondere Dankbarkeit.
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