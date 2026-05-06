Erneute Pfefferspray-Attacke 50 Schüler der Crucenia Realschule plus leicht verletzt Markus Kilian 06.05.2026, 13:19 Uhr

i Bei einer mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke an der Crucenia Realschule plus sind 50 Schüler leicht verletzt worden. Am frühen Nachmittag waren zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Markus Kilian

Die ätzende Substanz wurde am Mittwoch, 6. Mai, offenbar im Treppenhaus des Gebäudes freigesetzt. 50 Schüler klagten über Reizungen der Atemwege. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Großeinsatz in der Bad Kreuznacher Ringstraße: In der Crucenia Realschule plus ist am Mittwoch, 6. Mai, mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden. 50 Menschen waren von der Pfefferspray-Attacke betroffen und klagten über Reizungen der Atemwege. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, acht kamen ins Krankenhaus.







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