Die ätzende Substanz wurde am Mittwoch, 6. Mai, offenbar im Treppenhaus des Gebäudes freigesetzt. 50 Schüler klagten über Reizungen der Atemwege. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Was bisher bekannt ist.
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Großeinsatz in der Bad Kreuznacher Ringstraße: In der Crucenia Realschule plus ist am Mittwoch, 6. Mai, mutmaßlich Pfefferspray versprüht worden. 50 Menschen waren von der Pfefferspray-Attacke betroffen und klagten über Reizungen der Atemwege. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, acht kamen ins Krankenhaus.