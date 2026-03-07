Windpark-Debatte steht an
50 Jahre reichen: Lauschieder Ortschef Marx sagt Servus
Lauschied befindet sich mitten in der Dorferneuerung, hier am abgerissenen Haus No.16. Mit der Freiflächen PV Anlage und Windräd
Lauschied befindet sich mitten in der Dorferneuerung, hier am abgerissenen Haus No.16. Mit der Freiflächen PV Anlage und Windräder stehen weitreichende Entscheidungen an. Willi Marx will nach 50 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit dieses Amt abgeben.
Bernd Hey. Bernd Hey.

50 Jahre Kommunalpolitik, ein gerettetes Gemeindezentrum und ein erbitterter Streit um Windräder: Willi Marx verlässt Lauschied mit Erfolgen – und offenen Themen. Was bleibt, wenn der Ortschef geht?

Lesezeit 2 Minuten
Willi Marx, der Ortsbürgermeister von Lauschied, zieht sich nach 50 Jahren in der Kommunalpolitik zurück. Der Finanzwirt im Ruhestand hatte bereits von 2009 bis 2014 und erneut ab 2019 das Amt des Ortschefs inne. Das Lauschieder Gemeindezentrum, dessen Grundstein am 15.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren