Windpark-Debatte steht an: 50 Jahre reichen: Lauschieder Ortschef Marx sagt Servus
50 Jahre Kommunalpolitik, ein gerettetes Gemeindezentrum und ein erbitterter Streit um Windräder: Willi Marx verlässt Lauschied mit Erfolgen – und offenen Themen. Was bleibt, wenn der Ortschef geht?
Willi Marx, der Ortsbürgermeister von Lauschied, zieht sich nach 50 Jahren in der Kommunalpolitik zurück. Der Finanzwirt im Ruhestand hatte bereits von 2009 bis 2014 und erneut ab 2019 das Amt des Ortschefs inne. Das Lauschieder Gemeindezentrum, dessen Grundstein am 15.