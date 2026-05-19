Jubiläumskonzert in Kirn 50 Jahre Bühne: Johannes Kalpers große Leidenschaft Armin Seibert 19.05.2026, 09:00 Uhr

i Einfach mal Mitsingen, wenn Tenor und Geburtstagskind Johannes Kalpers im Gesellschaftshaus dazu auffordert, wie beispielsweise bei "Ganz Paris träumt von der Liebe". Armin Seibert. Seibert Armin

Der Tenor Johannes Kalpers ist 60 Jahre alt geworden – und zugleich seit 50 Jahren musikalisch unterwegs. Nun feierte im Kreise von Freunden im voll besetzten Gesellschaftshaus mit einem besonderen Konzert unter dem Motto „Mein Leben, meine Lieder“.

60 Jahre, und kein bisschen leise! Zum 60. Geburtstag und 50. Bühnenjubiläum von Tenor Johannes Kalpers gratulierten begeisterte Zuhörer, Mentor Mathias Breitschaft und per Video prominente Freunde und Kollegen. So sandten Florian Silbereisen, Andy Borg oder Julia Klöckner Grußbotschaften.







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