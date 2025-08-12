Eine 50-jährige Frau aus dem Raum Bad Kreuznach hat am Samstag Anzeige wegen Betrugs im Zusammenhang mit einem sogenannten Love-Scamming-Fall erstattet. Bereits Anfang des Jahres lernte die Frau den bislang unbekannten Täter kennen. Nach anfänglicher Kommunikation über die Plattform verlagerten sich die Gespräche auf einen Messenger-Dienst, wodurch eine Art Liebesbeziehung entstand, schildert die Polizei in ihrem Bericht den Ablauf der Ereignisse.

Der Täter behauptete, eine eigene Firma zu besitzen und für einen Auftrag auf einer Ölplattform tätig zu sein. Während dieser Zeit schilderte er immer wieder Probleme und finanzielle Schwierigkeiten, die angeblich durch die Arbeit auf der Ölplattform verursacht wurden. Im Vertrauen auf die Beziehung überwies die Frau innerhalb von sechs Monaten insgesamt rund 200.000 Euro an verschiedene Konten, die ihr von dem Täter genannt wurden.

Unterschiedliche Namen verwandet

Erst als der Verlauf der Ereignisse zunehmend dubios erschien, begann die Frau, im Internet zu recherchieren. Dabei stieß sie auf mehrere Accounts in sozialen Medien, die mit denselben Bildern des Täters verknüpft waren. Der Mann hatte dabei stets unterschiedliche Namen verwendet, was das Vertrauen der Frau weiter erschütterte. Nach der Entdeckung des Betrugs wendete sich die Geschädigte an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht der Identität des Täters sowie dem Verbleib der überwiesenen Summen nach.

Sie warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen und rät dazu, bei Online-Kontakten immer wachsam zu sein. Besonders in vermeintlichen Liebesbeziehungen sollte auf ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen und widersprüchliche Geschichten geachtet werden.