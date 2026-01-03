Emanuel Letz rundet 50. Geburtstag: So feiert Bad Kreuznachs Stadtchef Marian Ristow 03.01.2026, 11:00 Uhr

i Emanuel Letz in seinem Büro im Rathaus. Am Sonntag feiert er seinen 50. Geburtstag. Marian Ristow

Mit fast 50 zieht Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Bilanz: Zwischen Dauernörgelei und Erfolgen kämpft er für seine Vision – und gegen den Sanierungsstau. Doch wie zufrieden ist er wirklich mit seiner Arbeit? Ein Blick hinter die Kulissen.

Am Sonntag, 4. Januar, feiert Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) seinen 50. Geburtstag. Wie fühlt man sich so kurz vor dieser Marke? „Ich versuche, gelassen und dankbar zu sein. Der Tod von Michael Simon hat mich geschockt, er war bloß vier Jahre älter als ich.







Artikel teilen

Artikel teilen