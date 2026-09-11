Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich für die Erhöhung der Förderung für Arztansiedlung aus. Mediziner können so im Idealfall auf eine Finanzspritze von 50.000 Euro hoffen. Nun ist der VG-Rat gefragt.
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Etliche Themen zur Vorbereitung der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17. September hatten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses auf der Tagesordnung. Wichtiger Punkt: die Förderung von Arztansiedlungen. Denn in einigen Gemeinden mit einer Hausarztpraxis stehen deren Inhaber vor dem Ruhestand und es fehlt noch an einem Nachfolger.