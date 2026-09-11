Antrag auf Erhöhung
50.000 Euro für Arztansiedlung in der VG Rüdesheim?
Die Freien Wähler hatten den Antrag eingebracht, die bisherige Ansiedlungsprämie von 10.000 Euro auf 25.000 Euro zu erhöhen. Nun
Die Freien Wähler hatten den Antrag eingebracht, die bisherige Ansiedlungsprämie von 10.000 Euro auf 25.000 Euro zu erhöhen. Nun soll es sogar darüber hinaus gehen.
Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Der Haupt- und Finanzausschuss spricht sich für die Erhöhung der Förderung für Arztansiedlung aus. Mediziner können so im Idealfall auf eine Finanzspritze von 50.000 Euro hoffen. Nun ist der VG-Rat gefragt.

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Etliche Themen zur Vorbereitung der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17. September hatten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses auf der Tagesordnung. Wichtiger Punkt: die Förderung von Arztansiedlungen. Denn in einigen Gemeinden mit einer Hausarztpraxis stehen deren Inhaber vor dem Ruhestand und es fehlt noch an einem Nachfolger.
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