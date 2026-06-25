40 Grad im Kreis Bad Kreuznach 5 Tipps, um cool durch die Hitzewelle zu kommen Markus Kilian 25.06.2026, 14:00 Uhr

i Auch die Protagonisten des Bad Kreuznacher Originale-Brunnens auf dem völlig überhitzten Kornmarkt dürften bei solchen Temperaturen ins Schwitzen kommen. Immerhin ist das sprudelnde Wasser eine kurze Abkühlung. Markus Kilian

Hitzealarm im Naheland: Temperaturen um die 40 Grad fordern besondere Maßnahmen. Apotheker Thomas Behr aus Winzenheim gibt Tipps, um Körper und Kreislauf zu schützen, und erklärt, was bei Medikamenten zu beachten ist.

Hitzeglocke, Temperaturrekord, Extremwetter: Wie man es auch bezeichnet – an der aktuellen Hitze kommt niemand vorbei. Im Naheland sollen die Temperaturen am Wochenende die 40-Grad-Marke knacken. Und an den buchstäblichen Hotspots der Kurstadt wie Europaplatz oder Kornmarkt dürften in der direkten Sonne locker noch mal 10 Grad obendrauf kommen.







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