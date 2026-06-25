Hitzealarm im Naheland: Temperaturen um die 40 Grad fordern besondere Maßnahmen. Apotheker Thomas Behr aus Winzenheim gibt Tipps, um Körper und Kreislauf zu schützen, und erklärt, was bei Medikamenten zu beachten ist.
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Hitzeglocke, Temperaturrekord, Extremwetter: Wie man es auch bezeichnet – an der aktuellen Hitze kommt niemand vorbei. Im Naheland sollen die Temperaturen am Wochenende die 40-Grad-Marke knacken. Und an den buchstäblichen Hotspots der Kurstadt wie Europaplatz oder Kornmarkt dürften in der direkten Sonne locker noch mal 10 Grad obendrauf kommen.