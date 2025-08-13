Die Kurstadt ist und bleibt ein heißes Pflaster. Einmal mehr ist Bad Kreuznach beim Hitze-Check 2.0 der Deutschen Umwelthilfe krachend durchgefallen. Von deutschlandweit 190 gecheckten Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern landet die Kreisstadt auf Platz zehn. Bad Kreuznach schafft es auch regelmäßig in die Liste der heißesten Orte Deutschlands – ein zweifelhafter Ruf.

Aktuell sind es wohl die heißesten Tage in diesem Jahr. Und fast auf den Tag vor einem Jahr hat der „Oeffentliche“ mal nachgemessen, wo die heißesten Orte in der Kurstadt selbst sind. Wenig überraschend war der Europaplatz auch diesmal der Hitze-Hotspot schlechthin: Die Temperaturen erreichten gegen 16 Uhr dort einen Spitzenwert von 47,5 Grad.

Wenig Grün, viel Beton, Pflaster und Asphalt, kaum Bäume, kein Schatten – das sind eindeutig die Hitzetreiber. Die Fakten sind alarmierend: Die Versiegelung liegt in Bad Kreuznach bei 49,66 Prozent, die durchschnittliche Oberflächentemperatur in den Monaten Juni bis August an wolkenfreien Tagen zwischen 12 und 13 Uhr wurde für den Zeitraum von 2019 bis 2024 mit 37,01 Grad ermittelt – und liegt damit höher als in Mainz (36,85) oder Frankfurt (36,1). Der Hitzebetroffenheitsindex, der zeigt, wie stark die Bevölkerung in einer Stadt durch sommerliche Hitze betroffen ist, liegt im roten Bereich.