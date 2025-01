Landgericht Bad Kreuznach 44-jähriger Straftäter muss in die Psychiatrie 17.01.2025, 14:01 Uhr

i Im Fall eines 44-Jährigen, der unter anderem ein Wohnhaus in der Viktoriastraße in Brand gesetzt hat, kam das Gericht wegen der schweren psychischen Erkrankung des Mannes zu einem Freispruch. Die Richter ordneten die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung an. David-Wolfgang Ebener. picture alliance/dpa

Für seine Straftaten kann ein 44-Jähriger syrischer Herkunft aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung nicht verurteilt werden. Von Januar bis April 2024 beging er in Bad Kreuznach mehrere gefährliche Delikte wie Brandstiftung und Raub.

Eine Reihe gefährlicher Straftaten beging ein 44-Jähriger syrischer Herkunft, unter anderem legte er im Januar 2024 einen Brand in einem Wohnhaus in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach, in dem er selbst mit seiner Frau und den vier Kindern wohnte. Da er an einer schweren schizophrenen Erkrankung leidet, kann er strafrechtlich nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden.

