Dem 43-Jährigen wurde vorgeworfen, im April 2024 in ein Kreuznacher Hotel eingebrochen zu sein, bei dem er zuvor die Probezeit nicht bestanden hatte.
Mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen endete das Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach gegen einen 43-Jährigen, dem der Einbruch in ein Hotel vorgeworfen wurde. „Es hat mein Herz zerstört und hat mich zum Burnout gebracht“, zeigte sich der deutsch-polnische Staatsbürger nach der Urteilsverkündung erleichtert, dass der Vorwurf gegen ihn vom Tisch ist.