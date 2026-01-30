Einbruch in Kreuznacher Hotel
43-Jähriger freigesprochen: Beweise reichen nicht aus
Freispruch aus Mangel an Beweisen lautet das Urteil des Bad Kreuznacher Amtsgerichts.
Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Dem 43-Jährigen wurde vorgeworfen, im April 2024 in ein Kreuznacher Hotel eingebrochen zu sein, bei dem er zuvor die Probezeit nicht bestanden hatte.

Lesezeit 1 Minute
Mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen endete das Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach gegen einen 43-Jährigen, dem der Einbruch in ein Hotel vorgeworfen wurde. „Es hat mein Herz zerstört und hat mich zum Burnout gebracht“, zeigte sich der deutsch-polnische Staatsbürger nach der Urteilsverkündung erleichtert, dass der Vorwurf gegen ihn vom Tisch ist.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren