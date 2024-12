Landgericht Bad Kreuznach 43-Jähriger fällt mit verstörendem Verhalten auf 13.12.2024, 11:00 Uhr

i Wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 43-jähriger Syrer vor dem Landgericht verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in einem Wohnhaus Feuer gelegt zu haben. Christine Jäckel

Die Anklage gegen einen 43-Jährigen syrischer Herkunft reicht von Brandstiftung bis Belästigung und Bedrohung. Dabei zeigte der Angeklagte teils starke Stimmungsschwankungen.

Wie ist es zu dem Brand am 13. Januar 2024 in der Viktoriastraße gekommen? Das versucht derzeit die zweite Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach in dem Verfahren gegen einen 43-Jährigen zu klären, der mit seiner Familie im Dachgeschoss des Hauses wohnte.

