Anklage wegen Brandstiftung 43-Jähriger bestreitet, Feuer gelegt zu haben 11.12.2024, 15:34 Uhr

i Am 13. Januar brannte der Dachstuhl eines Hauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Jetzt muss sich ein 43-Jähriger wegen Brandstiftung und weiterer Straftaten vor dem Landgericht verantworten. Alexander Jodeleit/Freiwillige F

Am Mittwoch eröffnete das Landgericht das Verfahren gegen einen 43-jährigen syrischen Staatsbürger, dem mehrere Straftaten zur Last gelegt werden. Unter anderem soll der Angeklagte einen Dachstuhlbrand in der Viktoriastraße verursacht haben.

Eine Reihe von Straftaten werden einem 43-jährigen Syrer zur Last gelegt, der mit seiner Familie in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach wohnte. Zu den Anklagepunkten, die Staatsanwalt Wolfgang Jung bei der Eröffnung des Verfahrens vor der zweiten Strafkammer vortrug, gehört der Vorwurf, dass der Kfz-Mechaniker am 13.

