Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Unfall am Sonntag, 1. Juni, leicht verletzt worden. Nach Informationen der Polizei sind gegen 13:30 an der Kreuzung der Rüdesheimer Straße und der Landesstraße 244 zwischen Bad Kreuznach und Rüdesheim zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 56-Jähriger war mit seinem Pkw auf der L244 von Rüdesheim in Richtung B41 unterwegs. Zeitgleich fuhr der 41-Jährige in seinem Auto die Rüdesheimer Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, zudem flossen Betriebsstoffe aus, was einen Einsatz der Feuerwehr sowie des Bauhofs nach sich zog.

Der 41-Jährige wurde für die weitere medizinische Abklärung in ein städtisches Krankenhaus gebracht, nach derzeitigem Stand ist er leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0671/88110 oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de zu melden.