Jungtiere an B41 gefunden 40 Katzen im Haushalt: Wenn Tierliebe zum Problem wird Markus Kilian 04.11.2026, 11:00 Uhr

i Freigängerkatzen sind im Kreis Bad Kreuznach häufig anzutreffen. Zuletzt hat die Polizei zwei Jungtiere an der B41 gerettet. Der Stadtrat hat eine Katzenschutzverordnung allerdings zunächst vertagt. Markus Kilian

Zwei mutterlose Kätzchen, die an der B41 gerettet wurden, könnten aus einem Zuhause mit bis zu 40 Tieren in Weinsheim stammen. Wie kommt es zu so einer großen Menge? Und welche Rolle kann dabei eine mögliche Katzenschutzverordnung spielen?

Nach dem Fund zweier junger Katzen an der B41 gehen Tierschützer davon aus, dass die beiden Kitten aus einem Zuhause von etwa 40 Katzen in Weinsheim stammen könnten. Das Problem ist offenbar bekannt und die entsprechenden Behörden informiert. Doch wie kann es überhaupt so weit kommen?







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