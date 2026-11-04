Zwei mutterlose Kätzchen, die an der B41 gerettet wurden, könnten aus einem Zuhause mit bis zu 40 Tieren in Weinsheim stammen. Wie kommt es zu so einer großen Menge? Und welche Rolle kann dabei eine mögliche Katzenschutzverordnung spielen?
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Nach dem Fund zweier junger Katzen an der B41 gehen Tierschützer davon aus, dass die beiden Kitten aus einem Zuhause von etwa 40 Katzen in Weinsheim stammen könnten. Das Problem ist offenbar bekannt und die entsprechenden Behörden informiert. Doch wie kann es überhaupt so weit kommen?