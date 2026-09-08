Prachtvoller Umzug begeistert
39 Zugnummern feiern Binger Winzerfest auf der Straße
Prinz Scharlachberg Lars-Mika und Prinzessin Fiona nahmen die Huldigungen des Feiervolks während des Festumzugs beim Binger Winz
Prinz Scharlachberg Lars-Mika und Prinzessin Fiona nahmen die Huldigungen des Feiervolks während des Festumzugs beim Binger Winzerfest entgegen.
Rainer Gräff

39 Zugnummern, sommerliches Wetter und gute Stimmung: Der Winzerfestumzug hat seiner Rolle als traditionellem Höhepunkt wieder mal bestens ausgefüllt. Das bunte Treiben auf den Straßen lockte zahlreiche Schaulustige an.

Lesezeit 1 Minute
Der Winzerfestumzug markierte den letzten traditionellen Höhepunkt des elftägigen Winzerfests, das am Montag mit dem „Tag der Binger“ endete. Dieses 79. Fest war besonders: nicht nur wegen des traumhaften Spätsommerwetters, sondern auch wegen des extrem frühen Beginns der Traubenlese.
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