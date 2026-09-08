Prachtvoller Umzug begeistert 39 Zugnummern feiern Binger Winzerfest auf der Straße Rainer Gräff 08.09.2026, 13:00 Uhr

i Prinz Scharlachberg Lars-Mika und Prinzessin Fiona nahmen die Huldigungen des Feiervolks während des Festumzugs beim Binger Winzerfest entgegen. Rainer Gräff

39 Zugnummern, sommerliches Wetter und gute Stimmung: Der Winzerfestumzug hat seiner Rolle als traditionellem Höhepunkt wieder mal bestens ausgefüllt. Das bunte Treiben auf den Straßen lockte zahlreiche Schaulustige an.

Der Winzerfestumzug markierte den letzten traditionellen Höhepunkt des elftägigen Winzerfests, das am Montag mit dem „Tag der Binger“ endete. Dieses 79. Fest war besonders: nicht nur wegen des traumhaften Spätsommerwetters, sondern auch wegen des extrem frühen Beginns der Traubenlese.







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