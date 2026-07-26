Betrunken, nicht angeschnallt
38-Jähriger überschlägt sich bei Unfall in Lauschied
Ein Polizeifahrzeug fährt im Rahmen eines Fototermins mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei. (Symbolbild)
Ein Polizeifahrzeug fährt im Rahmen eines Fototermins mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei. (Symbolbild)
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa | Marijan Murat

In Lauschied überschlägt sich ein Pkw – der Fahrer ist nicht angeschnallt und wird aus dem Auto geschleudert. Die Polizei ermittelt wegen Alkohol- und Drogenverdacht und stellt fest: Er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 26. Juli, gegen 9.40 Uhr in der Meisenheimer Straße ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 38-Jährige aus dem Kreis Bad Kreuznach fuhr mit seinem Pkw auf der Meisenheimer Straße aus Richtung Sportplatz. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.
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