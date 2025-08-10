Platz eins im Wettbewerb um den Titel Pflegeprofi: Katharina Roos aus Bretzenheim wurde zur Landessiegerin in einer Online-Abstimmung. Sie holte rund 3200 Stimmen und hofft darauf, auch auf Bundesebene aufs Siegertreppchen steigen zu können.

Sie ist zum beliebtesten Pflegeprofi in Rheinland-Pfalz gewählt worden: Katharina Roos aus Bretzenheim weiß, was eine Krebserkrankung für die Patienten bedeutet. Die 36-jährige Pflegefachfrau hat zahlreiche Zusatzausbildungen, die sich alle um das Krankheitsbild drehen. Sie arbeitet als onkologische Fachkrankenpflegerin an der Uniklinik Mainz und begleitet Patienten von der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Nachsorge. Vorgeschlagen wurde sie von einer Patientin – weil sie mit ebenso viel Fachwissen wie Herzblut bei der Sache ist.

Mit 3267 Stimmen ist Katharina Roos zur Landessiegerin im Online-Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ gekürt worden. Nominiert werden die Kandidatinnen von Patienten. „All diese fachliche Exzellenz wäre nichts ohne ihre menschliche Wärme“, schreibt eine Patientin, die Katharina Roos für den Wettbewerb vorgeschlagen hat. Damit ist die junge Frau eine von sieben Einzelpersonen, die auf Landesebene gewonnen hat. Neun Pflegeteams waren am Start. Für die Nominierten konnte online abgestimmt werden. Damit sie gegen die Teams eine Chance hat, rührte Katharina Roos auch in eigener Sache die Werbetrommel und hat etwa beim Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt Besucher angesprochen, um sie auf den Wettbewerb aufmerksam zu machen. „Es war für mich eine große Ehre, nominiert und jetzt Landessiegerin zu werden“, freut sie sich.

„Die Patienten müssen den Ärzten und Pflegern, die sie nicht kennen, vertrauen, damit sie gesund werden. Ich möchte Menschen in so einer Krise eine Hand reichen.“

Pflegefachkraft Katharina Roos﻿

Dass ihr das gelungen ist, liegt wohl auch an ihrer umfassenden Aus- und Weiterbildung, mit der sie Krebskranken in verschiedenen Phasen der Krankheit beistehen kann. Die gebürtige Meisenheimerin arbeitet seit 2013 in der Klinik für Frauengesundheit an der Unimedizin in Mainz. Ihre Ausbildung machte sie in der Kreuznacher Diakonie und arbeitete danach in der Gynäkologie. Ihr war schnell klar, dass diese Fachrichtung das Richtige für sie ist. „Die Patienten müssen den Ärzten und Pflegern, die sie nicht kennen, vertrauen, damit sie gesund werden. Ich möchte Menschen in so einer Krise eine Hand reichen“, erklärt sie.

Dabei ist es ihr wichtig, das Große und Ganze im Blick zu haben, und deswegen hat sie mehrere Zusatzausbildungen gemacht: erst als „Breast-Care-Nurse“, eine Spezialisierung auf Brustkrebserkrankungen. Katharina Roos bietet emotionale Unterstützung für Patientinnen und Angehörige, hilft bei der Bewältigung von Ängsten, arbeitet eng mit einem multidisziplinären Team zusammen, informiert über die Nebenwirkungen und Behandlungen, hilft bei der Linderung von Schmerzen. Danach bildete sie sich weiter als onkologische Fachpflegerin und ist somit spezialisiert auf alle Krebserkrankungen, verabreicht Chemotherapeutika, assistiert bei Punktionen, Infusionen und Bestrahlungen.

i Diese kleine Portkissen speziell für Krebspatienten mit Portkatheter haben die Landfrauen in Bodenheim genäht. Katharina Roos brachte die Idee auf den Weg, damit die Patienten keine oder weniger Druckschmerzen haben. Peter Pulkowskie. Peter Pullkowskie

Und doch fehlte der 36-Jährigen noch etwas. Ganzheitlicher wollte sie Patienten und Patientinnen beistehen, zumal sie in ihrer täglichen Arbeit sah, mit welchen Problemen Menschen mit einer Krebserkrankung zu kämpfen haben. Weil die Auswirkungen der Behandlung beträchtlich sein können, ließ sie sich zur onkologischen Kosmetikerin weiterbilden und zur sogenannten Onko-Flage-Visagistin. „Es geht darum, bei Veränderungen des Hautbildes zu beraten, die passende Pflege auszuwählen und auch Schminktipps zu geben, wenn die Wimpern oder Augenbrauen ausgefallen sind“, erklärt sie. Das helfe, den Patienten ein Stück Selbstsicherheit zurückzugeben.

Mit diesen Zusatzausbildungen konnte Katharina Roos an der Klinik für Frauengesundheit der Unimedizin unter anderem ein onkologisches Café einrichten, ein Treffen für Patienten und Angehörige, bei dem immer auch ein Experte anwesend ist, etwa für Ernährung, Sport oder Humangenetik. Außerdem bietet sie einen onkologischen Kosmetikkurs an. Und weil sie als Fachkraft weiß, dass durch eine Krebserkrankung auch die Sexualität in Mitleidenschaft gezogen werden kann, ließ sie sich auch noch zur Sexualtherapeutin und -pädagogin ausbilden. „70 bis 80 Prozent aller onkologischen Patienten haben auf dem Gebiet Probleme“, erklärt sie.

„Ich schiebe nichts mehr auf und möchte das Leben genießen.“

Katharina Roos

Die Liste ihrer Tätigkeit als Pflegefachkraft ist also lang, und Mitgefühl ist Katharina Roos dabei neben aller fachlichen Expertise wichtig. Durch private Schicksalsschläge wie Krebserkrankungen im nahen Umfeld sieht sie manches aus Sicht einer Angehörigen – und kann darauf im Beruf reagieren. Manchmal auch mit kleinen Veränderungen wie einer Aromatherapie. „Lebensqualität ist mir auch privat wichtig“, verrät sie. Mit ihrem Mann Daniel und der vierjährigen Tochter Bonnie verreist sie gern und oft. Nach mehr als 16 Jahren in der Onkologie habe sie vieles gesehen, was für die Patienten eine Katastrophe sein kann. „Ich schiebe nichts mehr auf und möchte das Leben genießen.“

Weitere Qualifikationen der Landessiegerin

Katharina Roos hat weitere Qualifikationen während der zweijährigen Ausbildung zur onkologischen Pflegefachkraft erworben: So ist sie auch „Pelvic-Care-Nurse“, was heißt, dass sie sich um Patienten mit Tumorerkrankungen im Becken und Bauchraum kümmert. Zudem ist sie „Palliativ-Care-Nurse“, begleitet also auch unheilbar kranke Menschen. Später ließ sie sich als „ERAS-Nurse“ ausbilden, die Patienten vor, während und nach einer Operation betreut. cob

So läuft der Wettbewerb ab

Ausgeschrieben wird der Online-Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ seit 2017 alle zwei Jahre vom Verband der Privaten Krankenversicherungen unter Beteiligung der Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege. Die Abstimmung für den Bundessieg unter den 16 Landessiegern läuft vom 1. bis 31. Oktober. Die Landessieger werden mit einer Preisverleihung Ende des Jahres in Berlin geehrt, für die die Bundessieger gibt es zudem ein Preisgeld für die Plätze eins bis drei (5000, 3000 und 2000 Euro). cob