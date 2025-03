Als Heinrich Pieroth im Jahr 1675 auf einer Urkunde als Wahlbürger für den Stromberger Bürgermeister genannt wurde, konnte keiner ahnen, was aus seinem Bauernbetrieb einmal werden sollte. 350 Jahre später blickt die Pieroth Wein Gruppe auf eine Firmengeschichte zurück, die in der Weinwelt Klang hat und nachhallt.

„Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme“, so ein berühmtes Zitat, das dem englischen Staatsmann und humanistischen Autor der Renaissance Thomas Morus (1478-1535) und nach ihm vielen weiteren Geistesgrößen zugeschrieben wird. Übertragen auf Pieroth könnte das heißen: „Neben der Bewahrung seiner traditionsreichen Weinkultur rückt das Unternehmen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Fokus“, wie es Geschäftsführer Dr. Sebastian Potyka ausdrückt. Die Pieroth Wein GmbH beschäftigt heutzutage mehr als 1000 Mitarbeiter und Partner in fünf Ländern und ist laut Potyka „hervorragend aufgestellt“.

i Seit dem vergangenen Jahr ist die Geschäftsführung neu aufgestellt: (von links) Ferdinand Pieroth jr., Ivan Manelli (beide Enkel von Elmar Pieroth), Maria Pieroth (Tochter von Kuno Pieroth), Mario Disch und Dr. Sebastian Potyka (beide Geschäftsführer). Monika Walther

Heute befindet sich das Unternehmen im Besitz der langjährigen Familiengesellschafter Maria Pieroth, Ferdinand Pieroth jr. und Ivan Manelli, weiterer Geschäftsführer und Gesellschafter ist neben Sebastian Potyka Mario Disch. Vor der heutigen Struktur und Namensgebung liegen zahlreiche Meilensteine und Entwicklungsschritte in der Firmenhistorie. Einige Ausschnitte der Reihe nach: Ein Nachkomme des „Urvaters“ Heinrich Pieroth, Andreas Pieroth, wurde im mittleren 18. Jahrhundert Winzer und Hofmann in Burg Layen. Nikolaus Pieroth erweiterte das 1810 erworbene Weingut der Familie kontinuierlich durch zahlreiche Weinbergkäufe. Heute bewirtschaftet das Unternehmen 25 Hektar eigene Weinberge.

i Die Brüder Kuno (links) und Elmar Pieroth entwickelten in den 50er-Jahren das pieroth-typische Geschäftsmodell des Direktvertriebs. Pieroth

1926 entwickelte sich unter Philipp Ferdinand Pieroth der seitherige Fassweinbetrieb zum Erzeuger von Flaschenwein; gleichzeitig begann der Versand von Wein direkt vom Erzeuger zum Verbraucher. Die erste Fuhre ging nach Duisburg. Seit 1930 wurde das Angebot eigener Naheweine durch Weine aus anderen deutschen Anbaugebieten erweitert. Ab 1953 bahnte sich eine Marketingstrategie an, die zum Markenzeichen von Pieroth werden sollte. Elmar und Kuno, Söhne von Philipp Ferdinand Pieroth, läuteten die Ära des perfektionierten Direktvertriebs ein: die persönliche Weinprobe in der Wohnung des Kunden (die es neben Weiterentwicklungen bis heute gibt).

Der Weineinkauf als persönliches Erlebnis

Die Brüder wollten Wein zum persönlichen Erlebnis machen, und das Geschäft expandierte. 1960 wurde in Großbritannien die erste Auslandsgesellschaft gegründet, 1963 folgte der Vertrieb in Frankreich, Österreich und der Schweiz. Ab 1969 erfolgte der Sprung nach Japan und in weitere Staaten. Heute liegt der Fokus des Geschäfts neben zahlreichen internationalen Aktivitäten wieder verstärkt auf dem europäischen Markt.

i Nikolaus Pieroth, ein Nachfahre des 1675 urkundlich belegten Stammvaters Heinrich Pieroth, erweiterte das 1810 erworbene Weingut durch Zukäufe erheblich. Pieroth

Auch Rückschläge werden nicht verschwiegen: Vor rund 40 Jahren war der Name mit dem Glykolskandal verknüpft. Sebastian Potyka, selbst seit 2017 im Unternehmen, beschreibt die Krise so: „Es wurden Superfehler gemacht in der Qualitätskontrolle zugekaufter Chargen, Lieferanten aus Österreich wurden nicht genügend kontrolliert. Daraus haben wir gelernt, so etwas darf nie wieder passieren.“ Pieroth habe allerdings nicht aktiv betrogen, war aber als Inverkehrbringer fehlerhafter Weine involviert und erlebte in dieser Krise des deutschen Weinmarktes tiefgreifende Veränderungen. Längst ist die Qualitätskontrolle perfektioniert. Vor 50 Jahren wurde in Langenlonsheim die unternehmenseigene Kellerei eingeweiht. Heute ist diese PSS WeinkellereiGmbH internationaler Partner für Weingüter und -händler auf der ganzen Welt.

Der Name Pieroth trat eine Zeit lang in den Hintergrund, Vertriebsgesellschaften wie die WIV und Bacchus bedienten den Markt, zeitweise gab es den Verkauf auch in den (inzwischen abgegebenen) Vino-Weinmärkten. Die Zurückhaltung hat sich geändert, auch das Familienweingut mit dem Keller von 1805 tritt als Herz des Unternehmens stark in den Vordergrund. Dort werden 130.000 Flaschen Wein pro Jahr erzeugt. Ungleich größer ist die Produktion und Abfüllung in der Langenlonsheimer Kellerei. 22 Millionen Flaschen pro Jahr werden abgefüllt, davon verkauft Pieroth selbst rund 8 Millionen, der Rest ist Lohnabfüllung für internationale Kunden. Knapp 100 Millionen Euro Umsatz werden im Jahr in der Gruppe erzielt.

Inzwischen gilt es als Fehler der Vergangenheit, den Namen vorübergehend aufzugeben. Der Direktvertrieb bleibt wichtigste Säule des Familienunternehmens, das seine treuen und oft langjährigen Kunden „Pierothianer“ nennt. Es gibt tatsächlich noch den Weinvertreter, der mit dem Probenköfferchen ins heimische Wohnzimmer kommt. Bedeutender ist jedoch die Präsenz auf Messen, auf Flughäfen, in Hotels oder bei Events, wachsenden Anteil haben die Online-Proben. Die Zahl der aktiven Kunden wird mit 60- bis 70.000 beziffert. Viele sind im mittleren bis reiferen Alter, doch das Marketing zielt verstärkt auch auf jüngere Zielgruppen.

Passend dazu gehört Nachhaltigkeit zur modernen Unternehmensphilosophie: „Für uns kein Modetrend, sondern eine Selbstverständlichkeit und ein langfristiges Engagement“, betont Geschäftsführer Potyka. Darunter fallen die Themen Energieeffizienz und Ressourcenschonung, Recycling und Kreislaufwirtschaft, Unterstützung ökologischer Projekte und faire Arbeitsbedingungen, zählt er auf.

In Zeiten von Alkoholskepsis und insgesamt zurückgehendem Verbrauch ist der Weg definiert: „Unser Fokus liegt darauf, unser Angebot stetig zu veredeln. Jeder Wein erzählt seine eigene Geschichte, und diese möchten wir unseren Kunden näherbringen“, erläutert Chief Sales Officer Mario Disch. Dabei setzt Pieroth auch auf das hochpreisigere „Fine-Wine-Segment“. Sein Gesellschafter- und Geschäftsführer-Kollege Sebastian Potyka unterstreicht die nachhaltige Entwicklung: „Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, doch wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.“