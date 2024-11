350 Dickes-Wahlplakate spurlos verschwunden

Kreis Bad Kreuznach. Immer wieder verschwinden Plakate der Amtsinhaberin und CDU-Kandidatin für das Landratsamt, Bettina Dickes. Der zuständige CDU-Kreisverband hat nun Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. „Wir freuen uns darüber, dass Bettina Dickes so gut ankommt. Wer ein Andenken an den Wahlkampf oder ein Bild von ihr haben möchte, kann sich gerne nach der Wahl ein Plakat bei unserer Kreisgeschäftsstelle abholen. Noch werden die Plakate aber gebraucht, um Werbung für die Amtsinhaberin und Kandidatin zu machen“, erklärt der Kreisvorsitzende Helmut Martin in einer Pressemitteilung.