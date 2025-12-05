Überraschend starke Zahlen 35 Millionen Euro Gewerbesteuer für Bad Kreuznach Marian Ristow 05.12.2025, 10:00 Uhr

i Bad Kreuznach kann wohl für das Jahr 2025 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 35 Millionen Euro planen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Die Bad Kreuznachs Stadtkasse füllt sich unerwartet: 35,2 Millionen Euro Gewerbesteuer sind bereits in Sicht. Doch wie sicher ist das Geld – und was bedeutet das für Bürger und Betriebe? Ein Blick auf die Zahlen, die selbst Experten überraschen.

Mit Stand vom 26. November kann die Stadt Bad Kreuznach mit derzeit rund 35,2 Millionen Euro Gewerbesteuer planen. Das geht aus den Berechnungen des Kämmereiamtes hervor. Diese Zahl präsentierte Kämmerer und Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) am Dienstagabend im Finanzausschuss.







