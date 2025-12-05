35 Millionen Euro Gewerbesteuer für Bad Kreuznach

Die Bad Kreuznachs Stadtkasse füllt sich unerwartet: 35,2 Millionen Euro Gewerbesteuer sind bereits in Sicht. Doch wie sicher ist das Geld – und was bedeutet das für Bürger und Betriebe? Ein Blick auf die Zahlen, die selbst Experten überraschen.
Mit Stand vom 26. November kann die Stadt Bad Kreuznach mit derzeit rund 35,2 Millionen Euro Gewerbesteuer planen. Das geht aus den Berechnungen des Kämmereiamtes hervor. Diese Zahl präsentierte Kämmerer und Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) am Dienstagabend im Finanzausschuss.