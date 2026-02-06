Bad Kreuznacher vor Gericht 35-Jähriger: Straftaten und Spuckattacken in Serie Christine Jäckel 06.02.2026, 13:00 Uhr

i Wegen zahlreicher Verfahren musste sich ein 35-jähriger Bad Kreuznacher nun vor Gericht verantworten. Christine Jäckel

Im September 2025 war der Angeklagte in Untersuchungshaft genommen worden, weil er in alkoholisiertem Zustand nahezu in Dauerschleife mit dem Gesetz in Konflikt kam. Diese Zeit wird ihm bei seiner Haftstrafe angerechnet.

Rekordverdächtig ist die Bilanz eines 35-jährigen Bad Kreuznachers, gegen den im vergangenen Jahr 79 Verfahren eingeleitet wurden. Eine Vielzahl davon wurde eingestellt, ein Bruchteil wurde jetzt in einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach abgeurteilt.







