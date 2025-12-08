Streit in Kirschsteinanlage 35-Jähriger starb in Kreuznach wegen Behandlungsfehler 08.12.2025, 15:00 Uhr

i Neues im Gerichtsprozess um den tödlichen Streit in der Kirschsteinanlage: Die Obduktion legt nahe, dass der Verstorbene ärztlich falsch behandelt wurde. Markus Kilian

Ein 33-jähriger Syrer ist wegen Totschlags angeklagt. Die Obduktion bringt nun allerdings neue Erkenntnisse in den Gerichtsprozess am Landgericht. Wie schätzt der Gutachter den mutmaßlichen Täter ein?

„Er wollte sich nur verteidigen“, sagt der Zeuge, der die Auseinandersetzung zwischen einem Syrer und zwei Afghanen im Oktober 2024 in der Kirschsteinanlage beobachtet hatte. Der Zeuge spricht von dem 33-jährigen Syrer, der sich seit dem 27. Oktober vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Totschlags verantworten muss.







