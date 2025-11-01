Sexueller Übergriff an Frau 33-jähriger Kirner ist wegen Vergewaltigung angeklagt 01.11.2025, 21:00 Uhr

i Wegen Freiheitsberaubung und Vergewaltigung muss sich ein 33-jähriger Mann aus Kirn vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Christine Jäckel/Archiv. Archiv Christine Jäckel

Mit schweren Vorwürfen belastet eine 30-Jährige ihren ehemaligen Partner, einen 33-jährigen Kirner. 2023 soll es bei einem Streit zu einem schweren sexuellen Übergriff und körperlichen Misshandlungen gekommen sein.

Einen Albtraum erlebte eine 30-Jährige, als sie Ende Oktober 2023 mit ihrem damaligen Lebensgefährten in dessen Kirner Wohnung in einen Streit geriet. Der 33-jährige Lagerlogistiker muss sich jetzt wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil seiner ehemaligen Freundin vor dem Amtsgericht verantworten.







