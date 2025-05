Bei Bauarbeiten am Nahedamm in Gensingen wurde am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden. Am Donnerstag werden bis 7 Uhr 3000 Anwohner evakuiert, die Entschärfung ist ab 14 Uhr geplant. Schulen, Kindergärten, Supermärke und MVZ bleiben geschlossen.

Bei Bauarbeiten an der Nahe in Gensingen wurde bei Arbeiten zur Ertüchtigung des Nahedamms eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem ersten Weltkrieg gefunden. Im Umkreis um den Fundort an der Brücke von Gensingen nach Langenlonsheim werden rund 3000 Menschen evakuiert, teilte Pressesprecher Bardo Faust am Mittwochabend mit. Das betreffe einen großen Teil von Gensingen, einen kleinen Teil von Grolsheim, das Gewerbegebiet Gensingen und ein Teil des Gewerbegebietes Langenlonsheim im Nachbarlandkreis Bad Kreuznach. Der Kampfmittelräumdienst sei bereits vor Ort.

Betroffene Straßen: VG-Homepage gibt Auskunft

Aus Sicherheitsgründen muss vor der Entschärfung um 7 Uhr ein Radius von 1000 Metern rund um den Fundort evakuiert sein, so der Pressesprecher. Welche Straßen betroffen sind, ist laut Faust auf der Homepage der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen aufgelistet.

Zur Zeit werde die Nahetalhalle in Grolsheim hergerichtet, um die Menschen dort unterzubringen, sollten sie keine andere Möglichkeit haben. Ab 14 Uhr soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden. Die Entschärfung könne erst dann erfolgen, wenn mit Sicherheit feststeht, dass sich im Evakuierungsbereich keine Personen mehr aufhalten, betont Faust.Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde, Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutzwerden vor der Entschärfung den Evakuierungsbereich kontrollieren. „Es ist nicht absehbar, wie lange die Arbeiten dauern und die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren können“, so Faust.

i Bei Bauarbeiten am Nahedamm in Gensingen wurde dein Weltkriegsbombe gefunden. Edgar Daudistel

Schulen, Kindergärten, Supermärkte und das MVZ bleiben geschlossen. Die Bevölkerung wird am heutigen Mittwochabend durch die Feuerwehr und Polizei mit Lautsprecherdurchsagen informiert. Die Landstraße L 242 ist von der Kreuzung der L 400 bis zu Nahebrücke bereits vollständig gesperrt, ebenso die Radwege.

Ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen, die Hilfe brauchen, um ihre Wohnung zu verlassen, können sich beim Bürgertelefon unter der Nummer 06701/201112 melden.