Bunte Flaggen, gespaltene Reaktionen und ein klares Signal: Beim CSD in Bad Kreuznach ging es um mehr als nur eine Demonstration. Was die Stadt an diesem Tag bewegte.

Am Fahnenmast des Europaplatzes hing bereits die Regenbogenflagge, die auf den diesjährigen Christopher Street Day (CSD) hinwies. Ungefähr 300 Teilnehmer wurden erwartet. Am Samstag war es gegen 14 Uhr soweit: Bunte Flaggen wehten die Straßen entlang, wo der Menschenzug sich den Weg vom Europaplatz zur Pauluskirche bahnte. Eltern mit Kindern, Teenager und Rentner gleichermaßen besuchten die Demonstration, die sich weltweit seit Jahrzehnten, in Kreuznach seit 2019, gegen Diskriminierung sexueller Minderheiten einsetzt. Über die Mannheimer Straße, an der Kreuzkirche und am Bourger Platz vorbei, lief die Demo schließlich über die Brückenhäuser zur Pauluskirche.

Mit dabei war auch die Parteiprominenz der Grünen aus Mainz. Katrin Eder, rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin und Umweltministerin, Pia Schellhammer, Fraktionsvorsitzende im Landtag, und Katharina Binz, Landesministerin für Vielfalt, Gleichstellung, Jugend und Integration, waren an die Nahe gereist.

Die Reaktionen vorbeilaufender und oft filmender Passanten auf den Tross waren gespalten. Es wurde getuschelt. Vieles war zwischen unterstützendem „Ach, wie schön“ und „Was soll das denn schon wieder?“ zu vernehmen.

i Teilnehmer des Christopher Street Day in Bad Kreuznach ziehen mit bunten Flaggen und Schildern durch die Straßen, um für Toleranz und Vielfalt einzustehen. Mikka Wagner

An der Pauluskirche angekommen, waren schon gut ein Dutzend Stände aufgebaut. Die Polizei bot eine Ansprechstelle, politische Organisationen wie die Jusos, die Linksjugend, die Grünen, aber auch Amnesty International waren vor Ort. Auch der regionale Jugendtreff „Die Mühle“ und die evangelische Jugend informierten über ihr eigenes Angebot und ihre Forderungen. Die Veranstaltung wurde durch die Polizei gestützt, die neben Straßensperrungen während des Demo-Zuges auch später allzeit anwesend war.

i Auf dem Platz neben der Pauluskirche konnte man sich idyllisch zwischen Bäumen und der beflaggten Statue von Dr. Prieger auf Bänken ausruhen und dem Programm zuhören. Mikka Wagner

Bis 18 Uhr konnte man sich informieren. Ein Bühnenprogramm, moderiert von Janboris Ann-Kathrin Rätz, begleitete das Treiben. Politische Vertreter waren anzutreffen, aber auch regionale Musiker und Künstler. Wer an jenem Nachmittag durch die Kreuznacher Innenstadt schlenderte, bekam noch mehr geboten, denn auf der anderen Seite der Nahe feierte zur gleichen Zeit auf dem Kornmarkt die interkulturelle Woche ihr Eröffnungsfest, wo Stände Kulturen aus der ganzen Welt nahebrachten. Oft traf man sich auf den jeweils anderen Veranstaltungen wieder. Ganz ein Samstag im Namen der Vielfalt.