300 Lampions sorgen für gute Shopping-Laune in Kirn

Es sind 300 bunte Lampions, die nun von der Werbegemeinschaft „Kirner Land Aktive Region“ (Klar) aufgehängt wurden. Gunnar Venter als Vorsitzender ist stolz und den Helfern dankbar, dass die Stadt nun einladender daherkommt. Es ist allerdings gerade im Wettbewerb mit anderen Städten auch angebracht, für etwas Schmuck zu sorgen, denn geschlafen wird woanders auch nicht – mittlerweile hängen in der einen Stadt bunte Regenschirme en masse, in der nächsten sind bunte Papierblumen in Hülle und Fülle montiert.

i Es geht auch einfach und ziemlich günstig - in Usaquén, einem Stadtteil von Bogotá in Kolumbien, stießen wir kürzlich auf diese Variante eines Luftschmucks. Robert Neuber

Man kann es sich auch viel einfacher machen, so unser Beispiel aus Usaquén, einem touristisch hochaktiven Stadtteil der kolumbianischen 10-Millionen-Metropole Bogotá: Hier werden einfach bunte Stofffetzen aufgehängt, und die stimmungsaufhellende Wirkung ist damit genauso gegeben.

Stadt soll Freude vermitteln

Zurück nach Kirn. Dort sind nun an 35 Leinen die Lampions montiert, und weil das Wetter den Kugeln natürlich zusetzen wird, liegen noch 50 als Reserve bereit. Die Schmuckstücke werden über den Sommer bis September hängen bleiben, so Gunnar Venter.

Auf dem Marktplatz steht zu Ostern auch wieder das Riesen-Ei mit allen Klar-Mitgliedern und ihrem jeweiligen Logo. Als Fotomotiv für soziale Medien wird das Ei gerne genutzt, und so werden auch die Firmenlogos weiter verbreitet. Es gehe den Klar-Mitgliedern darum, dass die Stadt Freude vermittle, nicht trist und leer wirke.

Helfer sorgen für Osterfeeling

Bei der Montage der Lampions waren wieder viele Helfer aktiv, etwa Verbandsbürgermeister Thomas Jung als Klar-Beisitzer, Michael Müller (Beisitzer), Ewald Rieß bediente den Steiger, um die Lampions in der Höhe montieren zu können, Jörg Schallmo war von den Stadtwerken dabei, hinzu kamen Marcel Römer und Bernd Gerhard (beide Beisitzer) sowie Eric Herz (zweiter Vorsitzender), natürlich Gunnar Venter selbst und als Glücksbringer Schornsteinfeger Dennis Conradi. Der städtische Bauhof sorgte für einige kleine Ostereier neben dem großen. Die österlichen Dekorationen werden nach den Feiertagen noch eine Woche stehen und dann abmontiert.