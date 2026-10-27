Investitionen über zwölf Jahre 30 Millionen Euro für die Bad Kreuznacher Innenstadt Harald Gebhardt 27.10.2026, 15:00 Uhr

i Die alte Fußgängerzone vom Salinenplatz bis zum Kornmarkt ist in die Jahre gekommen und unattraktiv. Harald Gebhardt

Bad Kreuznach will in den nächsten Jahren 30 Millionen Euro in die Aufwertung seiner Innenstadt investieren. Ein Großteil der Mittel soll aus einem Fördertopf bekommen – als Lohn für die frühere Landesgartenschau-Bewerbung.

Es ist ein ambitionierter Plan für die nächsten zwei Jahrzehnte: Die Stadt will 30 Millionen Euro für die Aufwertung der Bad Kreuznacher Innenstadt in die Hand nehmen. Ermöglicht werden soll dies dadurch, dass man sich um die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ bewirbt, eines von mehreren Städtebauförderprogrammen, die das Land für 2026 ausgeschrieben hat.







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