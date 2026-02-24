Ruhestand von Gerhard Horteux
30 Jahre segensreiches Wirken im Guldenbachtal
Gemeindereferent Gerhard Horteux hat den Ruhestand angetreten. Am Sonntag, 1. März, 14 Uhr wird er in einem ökumenischen Gottesdienst in der Windesheimer Pfarrkirche St. Marien offiziell verabschiedet.
Dieter Ackermann

Ob Flüchtlingshilfe, Religionsunterricht oder das Engagement im ökumenischen Gemeindeleben: Der studierte Theologe brachte sich auf vielfältige Weise im Guldenbachtal ein. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er zurück.

Als Gerhard Horteux Anfang September 1995 in der Windesheimer Pfarrkirche St. Marien als Gemeindereferent für die katholische Kirchengemeinde Windesheim-Guldental und den Filialgemeinden Schweppenhausen, Eckenroth und Waldlaubersheim von Pastor Josip Greguric ins Amt eingeführt wurde, titelte der Oeffentliche Anzeiger „Freudig ans Werk – Gemeinschaft bauen“.

