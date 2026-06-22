Kraftraum als Attraktion
30 Jahre Bad Sobernheimer Jugendhaus gefeiert 
Nadine Giusto, Leiterin des Jugendhauses Bad Sobernheim, und Teamleiter Tim Engbarth erinnerten an die 30-jährige Geschichte de
Nadine Giusto, Leiterin des Jugendhauses Bad Sobernheim, und Teamleiter Tim Engbarth erinnerten an die 30-jährige Geschichte des Unternehmens Jugendhaus und skizzierten den aktuellen Stand.
Wilhelm Meyer

Das Jugendhaus Bad Sobernheim gibt es seit 30 Jahren: eine Erfolgsgeschichte, die durch den Einsatz vieler Akteure geschrieben wurde, wie auch bei der Feier deutlich wurde. 

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„Es ist fantastisch, dass die Stadt Bad Sobernheim sich ein solches Haus leistet“, befand Nadine Giusto, Leiterin des Jugendhauses Bad Sobernheim. Im Jahr 1996 war es, dass das Jugendhaus Bad Sobernheim in der ehemaligen Schuhfabrik Bernhardi begann, sich mit ersten Räumen und Außenbereich zum attraktiven Anziehungspunkt für die Jugendlichen aus Stadt und Region zu entwickeln.

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