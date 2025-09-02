Am Dienstagmorgen um 8.25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41 in Höhe Kirn-West zu einem Unfall mit einem Schaden von rund 30.000 Euro. Ein Renault-Fahrer wollte in Richtung Idar-Oberstein auffahren und stieß seitlich gegen einen 40 Tonnen schweren Lastwagen. Das Auto prallte ab und krachte in einen frisch aus der MAN-Werkstatt geholten Pritschenwagen der Stadt Birkenfeld, der mit einem Mitarbeiter besetzt war. Der Renault erlitt Totalschaden, auch der Pritschenwagen und der Lastwagen wurden beschädigt. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Kirn regelte den Verkehr umsichtig einseitig an der Unfallstelle vorbei und verhinderte größere Staus. Die Feuerwehr Kirn unter Leitung von Andreas Kaiser sorgte für den Brandschutz und räumte das Trümmerfeld. Der Lastwagen konnte noch seine Anlieferung bei der Simona AG ausführen, musste dann jedoch in die Werkstatt. Die beiden anderen Fahrzeuge wurden von der Firma Kappler abgeschleppt.