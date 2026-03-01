Am Sonntag hat sich auf der L234 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 12.15 Uhr zwischen Meisenheim und Rehborn beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Laut Polizei bildete sich infolge des Unfalls ein Rückstau, und die L234 musste für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Rettungskräfte flogen den verletzten Motorradfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.