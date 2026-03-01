Schwerer Unfall bei Rehborn
Rettungskräfte vor Ort: Ein schwerer Motorradunfall bei Rehborn führte zu einer Vollsperrung der L234. Der Mann wurde mittels eines Helikopters abtransportiert.
Polizeipräsidium Westpfalz

Ein riskantes Überholmanöver endete am Sonntag mit einer schweren Kollision – und einem schwer verletzten Motorradfahrer. Warum die L234 für eine Stunde gesperrt werden musste.

Am Sonntag hat sich auf der L234 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 12.15 Uhr zwischen Meisenheim und Rehborn beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Laut Polizei bildete sich infolge des Unfalls ein Rückstau, und die L234 musste für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Rettungskräfte flogen den verletzten Motorradfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

