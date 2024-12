Oma bei Kusel angegriffen 27-Jähriger verletzt Großmutter mit Messer schwer 26.12.2024, 10:12 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mehrfach stach ein 27-jähriger Mann offenbar auf seine eigene Großmutter in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ein. Die 82-jährige Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ihr Zustand ist kritisch.

Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 22. Dezember, offenbar seine eigene Großmutter mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat spielte sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan ab. Der Mann soll seine Oma in ihrer Wohnung aufgesucht und mehrfach mit dem Messer auf sie eingestochen haben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen