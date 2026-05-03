Rauchbombe gezündet 26 Reizgas-Verletzte auf Rüdesheimer Kirmes Marian Ristow 03.05.2026, 08:24 Uhr

i Die Polizei ermittelt nach dem Einsatz von Reizgas auf der Rüdesheimer Kirmes, bei dem 26 Personen verletzt wurden. dpa/Daniel Vogl. picture alliance/dpa

Rätselhafter Vorfall auf der Rüdesheimer Kirmes: Eine Giftwolke sorgte für Atemwegs- und Augenreizungen, mehrere Besucher mussten behandelt werden. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Täter und bittet um Hinweise.

Das war ein bitterer Auftakt in die Kirmessaison an der Nahe: Bei der Rüdesheimer Kirmes, der ersten im Kreis, sind am Samstagabend 26 Menschen durch ein Reizgas verletzt worden. Auf dem Festgelände der Kirmes ist wohl, davon geht die Polizei derzeit aus, eine Rauchbombe gezündet worden.







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