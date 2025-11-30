Montage in Langenlonsheim 26 Meter lange Firmenbrücke installiert Dieter Ackermann 30.11.2025, 07:30 Uhr

i Das gibt es in Langenlonsheim auch nicht alle Tage, dass eine 106 Tonnen schwere Brücke über der B 48 schwebt. Dieter Ackermann

Die 106 Tonnen schwere „Privatbrücke“ der Firma KB Container wurde nun von Krandienst Bott in Langenlonsheim montiert. Ein Spektakel für viele Schaulustige.

Spektakuläre Aktion am Samstagmorgen im Langenlonsheimer Industrie- und Gewerbegebiet: Bedingt durch betriebliche Maßnahmen der Firma KB Container, die auch auf dem Betriebsgelände auf der anderen Seite der Binger Straße (Ortsumgehung B 48) stattfinden und nun durch den Neubau einer 246 Meter langen, 31,5 Meter breiten und 22,5 Meter hohen Halle optimiert werden, müssen Materialien aber weiterhin über die Straße auf die andere Seite gebracht ...







